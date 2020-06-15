Воробьев подсчитал финансовые потери Московской области от коронавируса

Потери для бюджета Московской области из-за пандемии коронавируса могут составить 133 млрд рублей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Расходы на медицину, социальную поддержку серьезно выросли, а доходы упали", - отметил он. "По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей", - заявил Воробьев в интервью "Российской газете".

Несмотря на "значительную помощь федерального центра", Подмосковью "придется отказаться от некоторых программ и проектов", указал он.

Социальные расходы урезать не планируют, все меры поддержки, выплаты, льготы жители Московской области получат в полном объеме, заверил губернатор. Он рассказал, что экономить власти будут на дорогостоящих проектах и капитальных вложениях, которые можно отложить.

Также Воробьев заявил, что за весь период пандемии "диагноз COVID-19 был подтвержден почти у 50 тысяч человек", "из них 16,5 тысячи выздоровели, 678 - ушли из жизни". Пока пандемия "никуда не ушла и по-прежнему маячит на горизонте", подчеркнул губернатор Московской области.