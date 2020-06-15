Несанкционированное публичное мероприятие пресекли полицейские в Черкесске

Несанкционированное публичное мероприятие прошло накануне вечером в Черкесске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В акции приняли участие 16 жителей республики, выразивших недовольство задержанием своих родственников, ранее заподозренных в незаконном обороте оружия.

"Незаконные действия собравшихся были пресечены сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в отдел, в отношении них были составлены административные протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Им придется заплатить административный штраф в размере 5 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали трех жителей КЧР, у которых были обнаружены и изъяты пистолет "ТТ", два пистолета, переделанных в боевые из травматического и охолощенного оружия, а также патроны. Были возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде содержания под стражей.