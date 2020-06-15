Башкирия поддержит Карачаево-Черкесию медпомощью

Башкирия направит в Карачаево-Черкесию 17 врачей для лечения больных коронавирусной инфекцией нового типа. Кроме того, в КЧР будет направлен гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

"По просьбе Минздрава России мы направляем бригаду из 17 врачей в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Это наши инфекционисты, анестезиологи, пульмонологи, терапевты, эпидемиологи, которые будут работать в красной зоне в условиях COVID-госпиталя", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, Хабиров отметил, что сегодня в Карачаево-Черкесию уже направился груз с гуманитарной помощью. "Это средства индивидуальной защиты, маски, дезинфицирующие средства, медикаменты. В этой нелёгкой ситуации мы набили руку и научились довольно эффективно противостоять новой угрозе, поэтому с радостью поможем братской республике", - приводит сообщение главы Башкирии РИА Новости.