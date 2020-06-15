МИД Ирана анонсировал астанинский саммит в формате видеоконференции

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что саммит глав стран-гарантов астанинского процесса должен пройти в ближайшее время в формате видеоконференции.

"В скором времени мы проведем видеоконференцию с турецкой и российской стороной", - приводит слова дипломата ТАСС.

22 апреля министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф в ходе совещания в режиме телеконференции подтвердили проведение следующего раунда переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате на иранской территории. Президент ИРИ Хасан Рухани тогда же поддержал предложенную его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе телефонного разговора идею об организации саммита по видеосвязи.

Последний по времени раунд переговоров в астанинском формате прошел 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Следующая встреча была запланирована на март.