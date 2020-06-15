Дмитрий Савельев поздравил Азербайджан с Днем национального спасения

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев поздравил с Днем национального спасения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

"Глубокоуважаемый господин президент! В судьбоносный День национального спасения позвольте искренне поздравить лично Вас и братский народ Азербайджана в Вашем лице!" - обратился парламентарий.

"Имя общенационального лидера Гейдара Алиева, его колоссальная личность и блестящая политическая деятельность всегда будут символизировать государственность, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Призванный к власти своим народом, в кратчайшие сроки создавший независимое и сильное государство, Гейдар Алиев стал поистине архитектором свободной родины, а начертанный им вектор государственного развития всегда будет служить ориентиром для будущих поколений патриотов Азербайджана", - поведал Дмитрий Савельев.

"День национального спасения, положивший конец политическому кризису в стране, вернул всем азербайджанцам надежду на стабильность, благополучие и демократические преобразования. Безвозвратно ушли в прошлое хаос, угроза гражданской войны и распада Республики, был заложен курс на установление и долгосрочное развитие отношений с Россией, а единство народа и государства стало основой побед последующих лет", - отметил депутат.

"Талантливый дипломат и одаренный политик, Вы эффективно и мудро продолжаете начатое великим национальным лидером Азербайджана дело, направленное на заботу о Республике и внимание к каждому из ее граждан. Это позволило Азербайджану, динамичному и экономически развитому государству, интегрироваться в мировое сообщество, сохраняя при этом приоритет национальных интересов", - указал руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

"От всей души в этот день желаю азербайджанскому народу независимости и процветания под мирным небом, счастья и добра в каждом доме!" - заключил Дмитрий Савельев.