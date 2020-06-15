В ООН спрогнозировали падение прямых иностранных инвестиций в мире на 40%

В этом году прямые иностранные инвестиции в мире из-за пандемии коронавируса могут снизиться на 40%, а в следующем - еще на 5-10%. При этом их уменьшение в нынешнем году примерно на 38% прогнозируется для стран СНГ и юго-востока Европы, отмечается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Это означает, что объем прямых иностранных инвестиций в мире, который в прошлом году составил $1,54 трлн, впервые с 2005 года окажется ниже $1 трлн.

Оздоровление может начаться в 2022 году, полагают авторы документа.

Пандемия "означает шок для поставок, спроса и политики в сфере прямых иностранных инвестиций", указали в Конференции ООН по торговле и развитию. "Перспектива глубокой рецессии побудит многонациональные предприятия к переоценке своих проектов", - цитирует доклад ТАСС.

Экономический спад, связанный с пандемией, "серьезно ударил по странам юго-востока Европы, СНГ и Грузии", где, согласно прогнозам ЮНКТАД, в этом году прямые иностранные инвестиции уменьшатся "примерно на 38%". Также "в сторону снижения пересматриваются перспективы проектов, основанных на природных ресурсах", в Азербайджане, Казахстане, России и Узбекистане. При этом составители доклада обращают внимание на внушительный приток инвестиций в страны СНГ и Грузию в прошлом году, когда их объем увеличился на 76%, до $48 млрд.

Сейчас глобальная экономика находится "в более тяжелой ситуации, чем во время финансового кризиса 2008 года", отметил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуи.

При этом, по его оценке, прогноз падения прямых иностранных инвестиций в этом году, представленный ЮНКТАД, является "весьма неопределенным". "Перспективы зависят от длительности кризиса в области здравоохранения и эффективности политики в отношении экономических последствий пандемии", - заключил генсек Конференции ООН по торговле и развитию.