Путин поздравил Магомедали Магомедова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего председателя Государственного Совета Дагестана Магомедали Магомедова с 90‑летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Видный государственный и общественный деятель, настоящий патриот и гражданин, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным авторитетом и в Республике Дагестан, и во всей стране", - подчеркнул глава государства.

"На протяжении многих лет Ваша ответственная, востребованная работа направлена на развитие экономики и социальной сферы родного Дагестана, повышение качества жизни земляков. И конечно, исключительно важен Ваш вклад в укрепление мира и согласия на Северном Кавказе", - обратил внимание российский лидер.

"Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа и благополучия", - заключил Владимир Путин.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Магомедали Магомедова орденом "Достлуг".