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Крупнейший хлопковый терминал горел в Узбекистане

Крупнейший хлопковый терминал горел в Узбекистане

Пожар вспыхнул на крупнейшем в Узбекистане хлопковом терминале. Объект расположен в Сергелийском районе Ташкента, информирует МЧС республики.

Сообщается, что сигнал о возгорании поступил на пост диспетчера накануне.

Площадь пожара составила 1500 кв м. В настоящее время пожар потушен. Пострадавших нет. обстоятельства и детали произошедшего устанавливают специалисты спасательного ведомства

Хлопковый терминал в Сергелийском районе Ташкента – самый большой в Узбекистане, его площадь составляет 3,6 тыс кв м.

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Вестник Кавказа

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