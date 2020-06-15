Россияне определились с желаемым уровнем зарплаты

Граждане России в среднем хотели бы получать заработную плату в размере 74 тыс рублей в месяц после снятия всех ограничений, которые были установлены в связи с пандемией коронавируса нового типа.

В то же время, согласно исследованию, проведенному РБК и сервисом "Работа.ру", уровень желаемой зарплаты в каждом регионе свой.

Так, жители Москвы оценили результативность труда в 82 тыс рублей, а жители Санкт-Петербурга в 72 тыс рублей.

В то же время 90% опрошенных заявили, что ощущают изменения и ожидают финансового кризиса из-за коронавирусной инфекции.