Царукяна лишат неприкосновенности?

Глава фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян в скором времени может лишиться депутатской неприкосновенности. Об этом рассказала депутат той же фракции Наира Зограбян в Facebook.

По ее данным, власти страны приняли политическое решение, согласно которому генеральный прокурор Артур Давтян завтра выступит в Национальном Собрании с ходатайством о лишении лидера Царукяна депутатской неприкосновенности, пишет Sputnik Армения.

Тогда его можно будет привлекать к уголовным делам в качестве обвиняемого, добавила Зограбян.

Вскоре советник генпрокурора Гор Абрамян, также в Facebook, прокомментировал сообщение депутата. По его словам, политического решения о соответствующем ходатайстве принято быть не может, так как подобные решения выносятся исключительно в рамках уголовного процесса, исходя из того, сочтет ли генпрокурор достаточными собранные доказательства.

"Как только будут уголовно-процессуальные основания для ходатайства в парламенте, прокуратура проинформирует об этом общественности", - заявил Абрамян.

Напомним, 14 июня СНБ Армении распространила сообщения о трех уголовных делах, фигурантом которых стал Царукян. В первом случае правоохранители считают, что в результате незаконной деятельности его компаний в сфере игорного бизнеса бюджет не получил порядка $60 млн. Второе обвинение связано с предполагаемыми случаями дачи взятки со стороны ППА во время парламентских выборов 2017 года, по версии СНБ - на сотни миллионов драмов. В третьем деле компания, связанная с Царукяном, незаконно присвоила земельные участки, нанеся ущерб в 342 млн драмов (порядка $685 тыс).

Накануне сторонники Царукяна провели акцию протеста из-за обысков в его особняке и допроса в СНБ. Полиция в течение дня задержала свыше 250 человек.