Курорт Баянаул в Казахстане полностью закроют из-за ситуации с коронавирусом

Все дома отдыха на курорте Баянаул в Павлодарской области с 00:00 16 июня будут закрыты до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление выпустил государственный санитарный врача Баянаульского района, сообщил аким района Канат Каримов.

Будут закрыты все дома отдыха и пляжи на озерах Жасыбай, Сабындыколь, Торайгыр и Биржанколь, уточнил он.

"Несмотря на снятие режима ЧП, ситуация в нашей области, как и по всей стране, остается серьезной", - цитирует акима Спутник - Казахстан.

Канат Каримов призвал "усилить и соблюдать меры предосторожности", чтобы "обезопасить себя от угрозы коронавирусной инфекции".

Официально курортная зона Баянаула не была открыта, однако некоторые дома отдыха работали, а приезжающие туристы купались и загорали на пляжах.

Управление по развитию туризма и спорта Павлодарской областина прошлой неделе сообщило, что из-з эпидемиологической обстановки, сложившейся в регионе, открытие туристического сезона переносится с 15 июня на неопределенный срок. Жителей области попросили с пониманием отнестись к этому и воздержаться от поездок в зоны отдыха и посещения мест массового скопления.