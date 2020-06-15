Сухую и жаркую погоду обещают синоптики в Москве

Погода без осадков и переменная облачность ожидается сегодня в Москве, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, на столичный регион будет влиять антициклон.

"Максимальная температура в городе - 24-26 градусов тепла, по области - +22…+27", - цитирует синоптика РИА Новости.

По словам Леуса, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Давление изменится мало, показания барометров остаются выше нормы - 752 мм ртутного столба.