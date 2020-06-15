Число пострадавших от землетрясения в Турции выросло почти до 20

По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения в провинции Бингель на востоке Турции, достигло 18 человек, сообщил вице-президент республики Фуат Октай, прибывший на место ЧП.

"18 человек пострадали в результате землетрясения в Бингеле. В настоящее время пострадавших в критическом состоянии нет", - цитирует политика ТАСС.

Ранее сообщалось, что жертвой подземных толчков стал один человек, пострали семеро.

Октай уточнил, что после землетрясения произошло еще 46 афтершоков.

Напомним, ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках магнитудой 5,8, очаг находился на глубине 5 км, эпицентр - в 56 км к северу от города Бингель.