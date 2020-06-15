Град уничтожил растущие овощи в селах Аджарии
В ряде сел Кедского района, неподалеку от Батуми (Аджария), град уничтожил посевы однолетних культур. Об этом сообщают СМИ.
По данным "Аджарского телевидения", стихия нанесла удар по селам Хараула, Дандало, Кокотаури, Цхмориси и Абукети. Град побил плантации огурцов, помидоров и других овощей, а также табака.
Кроме того, пострадали фруктовые деревья и виноградники.
В администрации Кеда сообщили, что на месте событий работают специалисты, которые оценивают размер ущерба.
Вестник Кавказа
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