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Град уничтожил растущие овощи в селах Аджарии

Град уничтожил растущие овощи в селах Аджарии

В ряде сел Кедского района, неподалеку от Батуми (Аджария), град уничтожил посевы однолетних культур. Об этом сообщают СМИ.

По данным "Аджарского телевидения", стихия нанесла удар по селам Хараула, Дандало, Кокотаури, Цхмориси и Абукети. Град побил плантации огурцов, помидоров и других овощей, а также табака.

Кроме того, пострадали фруктовые деревья и виноградники.

В администрации Кеда сообщили, что на месте событий работают специалисты, которые оценивают размер ущерба.

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Вестник Кавказа

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