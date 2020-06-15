Синоптики рассказали о погоде на черноморском побережье Кубани на сегодня

Жара и кратковременный дождь ожидаются сегодня на черноморском побережье Кубани, следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра России.

В Сочи, Анапе и Геленджике днем синоптики обещают переменную облачность, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит в Сочи 28 градусов, в Анапе - 25, в Геленджике - 27.

В Краснодаре будет жарче - + 30 градусов. Дождя в краевой столице не ожидается, но будет облачно.