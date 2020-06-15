Глава "Газпром нефти" оценил продление максимального сокращения добычи ОПЕК+

Продление на месяц максимального сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ представляется логичным шагом, такое заявление сделал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".

"Баланс спроса и предложения еще не достигнут, еще по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантинов, конечно, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным", - цитирует его РИА Новости.

Дюков напомнил, что сокращение инвестпрограммы "Газпром нефти" в текущем году составит около 20%, однако компания не будет останавливать реализацию крупных проектов и не отказывается от сделанных "в свое время" стратегических ставок.