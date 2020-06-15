Синоптики предупредили о жаре и сильном ветре сегодня в Казахстане

Жаркая и ветреная погода ожидается сегодня в Казахстане, такое сообщение распространил Казгидромет.

На большей части страны с прохождением фронтальных разделов погода останется неустойчивой, местами пройдут дожди с грозами. Зато на юге, западе и в Северо-Казахстанской области осадков не ожидается.

Местами синоптики обещают усиление ветра, на юге и юго-западе будет пыльная буря, в центре Казахстана возможен град.

В Костанайской области сегодня местами ожидается гроза, а также северный, северо-восточный ветер, местами 18 м/с.

В Кызылординской области днем местами пройдет пыльная буря, ветер достигнет 15-20 м/с, воздух прогреется до 40 градусов.

В Актюбинской области сегодня ожидается сильный ветер - 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами синоптики прогнозируют пыльную бурю, ветер со скоростью 15-20 м/с, на юге - сильную жару, а именно 42 градуса.

В Карагандинской области местами прогремит гроза, может выпасть град, усилится ветер - до 15-20 м/с.

В Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение по грозе, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. При этом будет нежарко: ночью плюс 8-10 градусов, днем – 18-20 градусов тепла.

В Алматы ночью столбик термометра опустится до плюс 19-21, днем же будет 31-33 градуса жары.

В Шымкенте синоптики прогнозируют еще более знойную погоду: плюс 18-20 градусов ночью и 35-37 градусов днем.