Свыше 250 сторонников Царукяна задержали в Ереване

В Ереване накануне были задержаны более 250 сторонников лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, пришедших к зданию Службы нацбезопасности, где на протяжении 8 часов шел допрос бизнесмена. Такое сообщение распространила пресс-служба полиции Армении.

"По состоянию на 22:00 административному задержанию были подвергнуты 252 человека, которые не подчинились требованиям о соблюдении социальной дистанции с целью предотвращения распространения коронавируса и прекращении митинга", - цитирует его Sputnik Армения.

После оформления протоколов задержанных отпустили. Тем не менее, в отношении некоторых из них были открыты уголовные дела по ч.1 ст.225.1 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием). Максимальная санкция по этой статье - двухмесячный арест.

В числе задержанных были депутат от фракции ППА Джанибек Айрапетян и член Совета старейшин Еревана Давид Хажакян.