Российский тренер назвал главное правило восстановления формы после самоизоляции

Фитнес-тренер Лев Гончаров рассказал, какое правило стоит использовать при восстановление физической активности после выхода из самоизоляции.

В интервью радио Sputnik он пояснил, что через три месяца карантина потеря производительности тела могла достигнуть около 30%. В этом случае необходимо применять правило "правило 50%". "Это значит, когда люди возвращаются к тренировкам через три месяца, первую тренировку они должны провести с нагрузкой 50% от того, что было. Например, человек на последней тренировке в фитнес-клубе отжимался десять раз, то начинать первую тренировку надо с пяти раз", - уточнил тренер.

Затем, по словам Гончарова, на второй тренировке нагрузка должна составить 70% от обычной, на третьей - 80%, "а дальше, как пойдет".

Тренер добавил, что темпы восстановления формы у всех окажутся разными, это зависит от того, что человек делал в изоляции. Но общая рекомендация для всех - начинать с 50%.