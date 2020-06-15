ЛУЧШЕДОМА » Новости

Дождливую неделю пообещали синоптики на Кубани

Дождливую неделю пообещали синоптики на Кубани

Начавшаяся неделя в Краснодарском крае будет дождливой, об этом предупреждают синоптики.

Осадки ожидаются на всей территории Кубани. В Краснодаре и Геленджике дожди будут лить всю неделю и закончатся только в воскресенье. В Анапе их не будет только в среду и в воскресенье. А вот в Сочи дожди прогнозируют только со второй половины недели, передает ИА KrasnodarMedia.

Температура воздуха в Краснодаре в целом будет выше, чем на курортных территориях - до 29 градусов среди недели в кубанской столице и до 26 на черноморском побережье.

1120 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!