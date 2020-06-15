Дождливую неделю пообещали синоптики на Кубани

Начавшаяся неделя в Краснодарском крае будет дождливой, об этом предупреждают синоптики.

Осадки ожидаются на всей территории Кубани. В Краснодаре и Геленджике дожди будут лить всю неделю и закончатся только в воскресенье. В Анапе их не будет только в среду и в воскресенье. А вот в Сочи дожди прогнозируют только со второй половины недели, передает ИА KrasnodarMedia.

Температура воздуха в Краснодаре в целом будет выше, чем на курортных территориях - до 29 градусов среди недели в кубанской столице и до 26 на черноморском побережье.