Регионы Северного Кавказа оказались антилидерами в рейтинге благосостояния семей

Регионы Северного Кавказа стали антилидерами рейтинга субъектов по уровню благосостояния семей за прошлый год.

Список был составлен аналитиками РИА Новости по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов, расчеты делались на основании данных Росстата.

Последнее место в рейтинге заняла Кабардино-Балкария с отрицательным показателем -1,02 тыс рублей. Далее следуют Чечня с 4,2 тыс рублей, Ивановская область (5,1 тыс рублей), Псковская область (5,7 тыс рублей), Карачаево-Черкесия (6,4 тыс рублей), Алтайский край (7,9 тыс рублей), Ингушетия (8,1 тыс рублей), Дагестан (8,3 тыс рублей).

В лидерах рейтинга благосостояния семей остаются представители нефтегазодобывающих регионов и финансовые центры: Ямало-Ненецкий автономный округ с 88,5 тыс рублей, Сахалинская область, с 72,7 тыс рублей, Москва (65,8 тыс рублей), Санкт-Петербург (57,3 тыс рублей).