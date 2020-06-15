Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве

Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшее время температура воздуха поднимется выше многолетних значений примерно на пять-шесть градусов.

"Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста", - цитирует синоптика RT.

Вильфанд добавил, что погода также связана с приближением дня солнцестояния, когда солнечные лучи становятся наиболее насыщенными.