Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве
Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в ближайшее время температура воздуха поднимется выше многолетних значений примерно на пять-шесть градусов.
"Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста", - цитирует синоптика RT.
Вильфанд добавил, что погода также связана с приближением дня солнцестояния, когда солнечные лучи становятся наиболее насыщенными.
Вестник Кавказа
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