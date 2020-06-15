Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем национального спасения

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народ страны с Днем национального спасения, соответствующую публикацию она разместила в Instagram.

"Поздравляю вас с Днем национального спасения, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа!", - обратилась Мехрибан Алиева.

"Желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья!" - добавила она.