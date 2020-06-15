Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем национального спасения
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народ страны с Днем национального спасения, соответствующую публикацию она разместила в Instagram.
"Поздравляю вас с Днем национального спасения, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа!", - обратилась Мехрибан Алиева.
"Желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья!" - добавила она.
Əziz həmvətənlər! Sizi Milli Qurtuluş Günü münasibətilə təbrik edir, hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Qoy Vətənimizdə həmişə sülh və əmin-amanlıq hökm sürsün! Qoy Azərbaycanın müstəqilliyi, xalqımızın azadlığı əbədi olsun! Hər birinizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram! ⠀ Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём национального спасения, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Пусть на нашей Родине всегда господствуют мир и благополучие! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья!
Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) 14 Июн 2020 в 1:00 PDT
Вестник Кавказа
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