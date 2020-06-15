Российский врач назвала неожиданное последствие коронавируса

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала о неожиданном последствии коронавируса, которое нередко возникает у выздоровевших от COVID-19.

По ее словам, у многих даже после полного исчезновения клинических симптомов сохраняется озноб - независимо от погоды, пишет "Комсомольская правда".

"Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции", - пояснила ученый.

Павлова уточнила, что информации пока слишком мало, чтобы можно было определить, постоянное это нарушение или временное.

Чтобы избавиться от последствий озноба, врач посоветовала пить теплый чай, в частности, травяной, теплую воду с сезонными ягодами, но ни в коем случае не злоупотреблять спиртным.