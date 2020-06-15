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Глава ассоциации фермеров Кубани спас ребенка, но не выжил сам

Глава ассоциации фермеров Кубани спас ребенка, но не выжил сам

Глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Краснодарского края Виктор Сергеев спас тонущего ребенка, но погиб сам. Такое сообщение опубликовано на сайте администрации региона.

Трагедия произошла в Темрюкском районе. Сергеев спас тонущего мальчика, но сам выйти из воды не смог. Причиной смерти 71-летнего мужчины стал сердечный приступ.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего, подчеркнув, что он был открытым, принципиальным и настойчивым человеком. "Всегда отстаивал и защищал интересы крестьян, как свои личные. И за это пользовался огромным уважением у жителей села", - пояснил политик.

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Вестник Кавказа

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