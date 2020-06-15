Азербайджан празднует День национального спасения

В Азербайджане сегодня отмечается День национального спасения.

В октябре 1991 года Азербайджан обрел независимость. Но сначала в стране наблюдался внутренний кризис. Во всех областях общественной жизни возникли хаос и неразбериха. Становилась хуже ситуация в армии, учащались случаи дезертирства. С каждым днем нарастала агрессия со стороны Армении.

В Азербайджане возник кризис власти. В молодой республике отдельные лица и группы начали борьбу за власть.

После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт сразу же показал своей деятельностью полную неспособность управлять страной. Летом 1993 года в Азербайджане появилась реальная угроза гражданской войны.

В тяжелые для страны дни, приняв настойчивые приглашения народа, в Баку 9 июня приехал общенациональный лидер Гейдар Алиев, за очень короткое время он смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Этот день вошел в историю Азербайджана как День национального спасения. В соответствии с требованием народа, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в июне 1997 года объявил этот день праздником.