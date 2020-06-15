У Дагестанского центра инфекционных болезней будет собственный томограф

Уже до конца текущего месяца Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Дагестана получит первый компьютерный томограф, - сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"На следующей неделе в Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале за счет средств федерального бюджета, выделенных на борьбу с пандемией нового коронавируса, поступит современный 64-срезовый компьютерный томограф. Это будет первый аппарат КТ в центре", - рассказал представитель пресс-службы, передает ТАСС.

Аппарат будет работать круглосуточно. Первых пациентов на нем планируется обслужить до конца этого месяца, - добавил собеседник агентства.

В республиканском инфекционном центре развернут стационар почти на 300 коек, в котором уже вылечены от коронавируса и выписаны более тысячи пациентов, процент вылеченных тяжелых больных в реанимации превышает 70%.

Напомним, в Дагестане зарегистрировано 6 463 случаев коронавируса, 4 710 человек выздоровели, 313 умерли.