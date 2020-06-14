Обзор прессы Кавказа 8 - 14 июня

Дагестан стал одним из четырех российских регионов, где начали заготавливать плазму крови людей, переболевших короновирусом. Переливание такой плазмы считается эффективным методом лечения коронавируса. Он основан на том, что организм человека, перенесшего инфекционное заболевание, вырабатывает антитела, что и помогает ему перебороть вирус.

Как рассказала газете "Дагестанская правда" главврач Республиканской станции переливания крови Хадижат Танкаева, для клинического исследования результатов воздействия переливания плазмы больных COVID-19 выбрана Республиканская клиническая больница, которая имеет специальную аккредитацию для клинических исследований. Для определения антител в крови заболевших в медучреждении используются тесты производства Германии, которые, по мнению специалистов, являются наиболее чувствительными. Кроме того, у республиканских специалистов имеются последние версии рекомендаций по лечению больных с короновирусной инфекцией, где есть четкие показания и противопоказания применения плазмы.

Что касается потенциальных доноров плазмы, то к ним есть ряд требований. К процедуре ее сдачи он может приступить не ранее чем через две недели после выписки из больницы. Возраст не должен превышать 60 лет, также у него не должно быть хронических заболеваний, перенесенных ранее инфекций. Количество крови от одного донора составляет примерно 600 мл. Этого количества хватает на двух реципиентов. Отобранный материал проходит процедуру патогеноредуцирования, то есть уничтожения вирусов, после которой в нем остаются лишь антитела.

На сегодняшний день донорский материал заготовлен от 12 человек, у которых, согласно требованиям, титр (показатель антител) составляет не менее 5. Однако пока острой потребности в донорской плазме нет. "Сейчас в республику поступил большой объем лекарств, которые используются для лечения коронавирусных больных. Кроме того, переливание ковидной плазмы рекомендуется для тяжелобольных, а в последнее время их количество значительно снизилось. Однако, по оценке специалистов, не исключена вторая волна коронавируса, и мы должны быть готовы и к такому сценарию", — считает Танкаева.

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В Северной Осетии ограничительные мероприятия, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции действуют до 30 июня. Однако с 11 июня указом главы республики Вячеслава Битарова принят ряд послаблений ранее введенных мер. "В РСО-Алания возобновляют свою деятельность предприятия реального сектора экономики при непременном соблюдении требований Роспотребнадзора. Бизнес, который пережил непростые времена из-за введенных ранее ограничений, сейчас должен удержаться на плаву, сохранить коллективы и понемногу набирать обороты. В большинстве открывшихся организаций их руководители тратят средства на то, чтобы раздавать посетителям средства индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию помещений", - передает газета "Северная Осетия" слова главы региона на видеоконференции с членами правительства. На очередном этапе смягчения ограничений откроются магазины в торговых центрах и на рынках, и связи с этим глава республики поручил министру экономического развития Казбеку Томаеву вместе с руководителями данных организаций выработать четкий алгоритм дальнейших действий.

Томаев, говоря о мерах поддержки бизнеса, сообщил, что во всех районах республики заработали подразделения "Мой бизнес", что повысит качество оказания помощи местным предпринимателям. Фонд микрофинансирования предоставляет беспроцентные заемные средства для выплаты зарплаты. В полной мере удовлетворены заявки уже от 63 субъектов малого и среднего бизнеса в части отсрочки платежей по ранее полученным займам от фонда. Государственная помощь также охватывает вопросы, связанные с предоставлением субсидий для того, чтобы компенсировать малому бизнесу расходы, связанные с потреблением газа и электроэнергии. "В перечень структур, пострадавших из-за ограничений, вошли 105 некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты. Соответствующие документы направлены в федеральное министерство, в котором будут обозначены меры поддержки указанных организаций, и они также будут предложены, - отметил Томаев.

Согласно данным Налоговой службы, оказана поддержка предпринимательским структурам, сохранившим рабочие места, на общую сумму 103 млн рублей. Получателями помощи стали субъекты малого бизнеса, занятые в торговле, грузовых перевозках, туризме, оказании стоматологических услуг. Северная Осетия получила из федерального бюджета субсидии в размере 2 млрд рублей, которые направляются на улучшение жилищных условий льготных категорий граждан, в их числе вынужденные переселенцы, дети-сироты. Поступившие средства в определенной степени позволят поддержать строительную отрасль и смежные производства.

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В Абхазии из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, приостановлена реализация двух государственных программ по предоставлению жилья гражданам республики, начатым в январе 2019 года. Как рассказали информагентству Sputnik Абхазия в Министерстве соцобеспечения и демографической политики республики, в этом году по программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" было принято 79 заявлений о выделении финансовой помощи на приобретение жилплощади, по программе "Жилище-2021" - 226 заявлений. Однако пока ни одно из них не рассмотрено, так как с марта 2020 года комиссия по рассмотрению заявлений приостановила свою работу. После завершения ограничительных мер в стране комиссия будет принимать решение о дальнейшей работе программ, в каком формате они будут реализовываться, сообщили в министерстве

В 2019 году по первой из программ было рассмотрено 12 заявлений, по второй - 42 заявления. На сегодняшний день 51 семья уже проживает в многоквартирных домах, два заявителя пока в процессе приобретения. При принятии бюджета на 2020 год 10 млн рублей было заложено на реализацию программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и 30 млн рублей на программу "Жилище-2021". По программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" жилье могут получить инвалиды I группы и семьи погибших в Отечественной войны народа Абхазии (ОВНА) 1992-1993 годов, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести лиц, многодетные семьи, имеющие четырех и более детей. Программа "Жилье-2021" допускает к участию инвалидов ОВНА II группы, многодетные семьи (трое и более детей), лиц, на иждивении которых ребенок-инвалид.

Согласно условиям первой программы, ее участники получают безвозмездную финансовую помощь на приобретение жилья. На заявителя выдается 500 тыс. рублей и на остальных членов семьи еще по 100 тыс. рублей. Согласно условиям программы "Жилище-2021", семьи, получившие финансовую помощь на приобретение жилья, должны вернуть деньги, полученные на покупку дома или квартиры. Размер ежемесячного погашения ссуды составляет сумму прожиточного минимума в республике – около семи тысяч рублей.

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На протяжении многих лет жители столицы Южной Осетии испытывают трудности с питьевой водой. Проблема обостряется каждую весну, когда питьевая вода загрязняется во время паводков, поступает в город в ограниченном режиме. "Каждый год обычно в феврале-марте дебит Едисского источника, обеспечивающего город питьевой водой, сильно уменьшается. Воды не хватает на весь город, вынуждены подключать к магистральному водоводу открытый источник в селе Брытат. Во время дождей он загрязняется, поэтому в столицу часто поступала мутная вода. Когда его отключаем, возникает нехватка воды", - рассказал в интервью газете "Южная Осетия" директор РГУП "Водоканал" Алан Цховребов. В 2010 году в селе Бритат провели определенные мероприятия, сделали дренажную систему, но работы были выполнены некачественно. Сейчас, для временного решения проблемы рассматривается проект подключения к другому источнику в Эдисе, с лучшим по качеству водой, находящемуся на расстоянии около двух километров от первого.

Окончательно решить вопрос с водоснабжением Цхинвала призван водовод Ванат-Цхинвал, который должен выйти на проектную мощность к концу этого года. Проект реализуется на средства Инвестпрограммы помощи РЮО со стороны России. В прошлом году компания-генподрядчик завершила строительство магистрального водовода и двух резервуаров в селе Прис по 3,5 тыс. кубометров каждый. В этом году должны провести работы по реконструкции головного сооружения, устройству дренажной системы. Сейчас, в связи ограничительными мерами, работы приостановлены, планируется продолжить работы с 1 июля.

"Ванатский проект рассчитан на суточную подачу 15 тыс. кубометров воды. В город обычно отпускаем в среднем 20 тыс. кубов в сутки. С новым водоводом будет 35 тысяч Этого достаточно для круглосуточного водоснабжения", - считает Цховребов. Он также отметил, что на протяжении последних 10 лет в городе идет реконструкция поземных водопроводных сетей. Каждый год обновляются водопроводные и канализационные сети в Цхинвале, как в рамках Инвестпрограммы, так и отдельно по поручениям городской администрации. На сегодня в городе обновлено порядка 65% сетей.

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В этом году Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" пройдет в режиме онлайн с 10 по 26 августа. Любой желающий от 18 до 30 лет может до 20 июля подать заявку в АИС "Молодежь России", информирует карачаево-черкесская газета "День республики". Онлайн форум даст уникальные возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новые цифровые компетенции для участников, будет способствовать созданию и развитию круглогодичной цифровой платформы взаимодействия молодежи СКФО. Публичные защиты проектов, культурная и альтернативная программы, встречи с почетными гостями также пройдут в режиме онлайн.

Форум готов принять более 3000 молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменах: I смена - “Глобальные вызовы” (11-16 августа) пройдет по направлениям: экология, добровольчество, цифровизация и IT, наука и технологии, предпринимательство, тематика II смены “Национальный код” (15-20 августа) - медиа и блогеры, сохранение исторической роли России и Северного Кавказа в Великой Отечественной войне, международные и межкультурные коммуникации, ЗОЖ и спорт, культура и творчество, III смены “Мастерская сообществ” (19-24 августа) - сервис и туризм, политика и государственное управление, развитие сообществ, специалисты сферы государственной молодежной политики. Кроме того, будет организована карьерная мастерская – онлайн-площадка, обеспечивающая эффективную и комфортную коммуникацию участников форума с ведущими работодателями округа.

Как отмечают организаторы форума, интернет-платформа форума позволит не только сохранить традиционные образовательные и культурные форматы, но и предоставит новые возможности коммуникации и расширения географии участников. Для участия в форуме необходим стабильный доступ в интернет и установка приложений на своем мобильном устройстве или компьютере. Учреждения культуры, молодежные пространства, вузы края безвозмездно дадут возможность людям в отдаленных городах и селах поучаствовать в Машуке предоставив им необходимое техническое оборудование. По мнению директора форума Владимира Кайванова, для форума крайне важно было сохранить грантовую программу. Конкурс для физических лиц пройдет, как и в предыдущие годы: будет организована публичная защита проектов, которую оценят эксперты Росмолодежи, выставляя баллы по 10 критериям. Машуковцы смогут претендовать на финансовую поддержку в размере до 300 тыс. рублей. Участники форума получат доступ к образовательным материалам в зависимости от выбранного при регистрации портфеля участия.