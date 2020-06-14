Врач из Азербайджана получила награду за самоотверженность от руководства ОАЭ
Азербайджанка Саада Сулейман, уроженка Баку, занимающая должность руководителя аппарата Министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), получила высокую награду от наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бин Зайеда ан-Нахьяна.
За самоотверженность в лечении пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией нового типа, Саада Сулейман была награждена благодарственным письмом и почетной премией.
В письме подчеркивается, что заслуги врача в спасении жизни людей навсегда будут вписаны в историю.
Вестник Кавказа
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