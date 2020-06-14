Вершины Кавказского хребта открыли для восхождения с российской стороны в Кабардино-Балкарии

Вершины Главного Кавказского хребта (ГКХ) стали доступны для восхождения со стороны России впервые за последние годы. Этого удалось добиться благодаря усилиям властей Кабардино-Балкарии, совместной работе альпбазы "Безенги" и Федерации альпинизма России (ФАР) с Погрануправлением ФСБ РФ по КБР, рассказал президент федерации Алексей Слотюк.

Ранее список маршрутов восхождения на горы, расположенные в регионе, был значительно сокращен в связи с положениями Закона РФ "О государственной границе". В перечне запрещенных к восхождению гор оказались популярные у альпинистов пятитысячники Кавказа.

"Это проблема самая обостренная в Кабардино-Балкарии по сравнению с другими республиками. По Кавказскому хребту проходит граница, а здесь, в регионе, сосредоточено больше вершин Кавказа, это и Безенгийская стена, на которую совершаются спортивные восхождения. К сожалению, понадобилось более двух лет, чтобы более или менее урегулировать этот вопрос. Сейчас, нужно отдать должное пограничникам, хоть и не быстро, но мы согласовали 39 маршрутов на вершины ГКХ, на его Кабардино-Балкарском участке, в том числе девять маршрутов на Безенгийской стене", - цитирует Слотюка ТАСС.

Он уточнил, что восхождения разрешены уже с 2020 года, и добавил, что три последних года спортсмены совершали восхождения на вершины ГКХ со стороны Грузии.