Плющенко допрыгнул до официального "статуса Тутберидзе"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в официальный список тренеров сборной России.

Документ опубликован на сайте Минспорта РФ. Плющенко означится в документе как "тренер спортивной сборной команды России" со специализацией "одиночное катание". Его основное место работы – "ФГБУ ЦСП" и стажем профессиональной деятельности три года. Таким образом, Плющенко впервые оказался на ставке члена тренерского штаба сборной России.

Аналогичным профессиональным статусом обладает и Этери Тутберидзе.

Сегодня Плющенко выложил в Instagram видео о том, как он, его воспитанница Александра Трусова и тренер-хореограф Дмитрий Михайлов параллельно заходят на двойной аксель и уверенно исполняют прыжок. Ранее Плющенко заявил, что перешедшая к нему от Тутберидзе Александра Трусова освоила очередной, уже пятый для нее четверной прыжной – риттбергер, напоминает "Советский спорт".