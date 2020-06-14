Пашинян решил устранить Царукяна?

Политическая ситуация в Армении вновь накалилась, на этот раз поводом стали уголовные дела, которые были возбуждены против компаний и лиц, связанных с лидером партии "Процветающая Армения" и крупным бизнесменом Гагиком Царукяном.

Ранее сообщалось, что сегодня утром следователи Службы нацбезопасности нагрянули в особняк Царукяна, расположенный на выезде из Еревана, в селе Ариндж Котайкской области, с обысками.

Вскоре здесь собралось большое количество людей – депутатов парламента, членов партии, по некоторым сведениям, работников предприятий Царукяна. Его сторонники заявили, что их лидер стал жертвой политического преследования со стороны официальной власти.

Дело в том, что еще в начале июня на собрании партактива Царукян заявлял о необходимости смены правительства республики. И вот в ответ на эти заявления, власти руками силовиков приступили к осуществлению политической расправы.

После продолжавшегося несколько часов обыска, Царукян заявил, что пойдет до конца, и его не сломить. "Все, что я обещал народу, должен выполнить. Правительство за эти два года все провалило, люди не на своих местах, они неопытны. Каждый день наносит государству и населению новый урон", - цитирует политика Sputnik Армения.

По его словам, обыски – это результат политического давления, его и соратников пытаются заставить замолчать. "Но я не буду молчать, и буду я сыном аморальной женщины, если замолчу. Сегодня 300-400 тыс человек сидят без работы. Вместо того чтобы решать их проблемы, они придумывают новые налоги", - сказал он, акцентировав внимание на том, что, если ситуация не изменится, в стране начнется голод. Он также сообщил, что едет на допрос.

Одновременно с этим СНБ распространила сообщения о трех уголовных делах, в одном из которых отмечалось, что что из-за незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса, государственный бюджет не получил порядка $60 млн.

Второй "кейс" был связан с предполагаемыми случаями взяточничества со стороны ППА во время парламентских выборов 2017 года. Согласно версии СНБ, речь идет о сотнях миллионов драмов. Еще по одному уголовному делу компания, связанная с Царукяном, незаконно присвоила земельные участки, сумма государственного ущерба составила 342 млн драмов (порядка $685 млн).

Спустя некоторое время после того, как Царукян сообщил о допросе, его сторонники пришли к зданию СНБ в центре Еревана. Они скандировали "Царукян!", "Никол, уходи!".

По словам членов парламентской фракции ППА, провалив борьбу с новым коронавирусом и поставив Армению на грань экономической катастрофы, руководство страны теперь попытается заставить замолчать вторую по величине политическую силу.

Депутат Шаке Исаян сообщила о возможности того, что завтра утром на внеочередном заседании парламента может быть внесен вопрос лишения их партийного лидера неприкосновенности. В Генпрокуратуре заявили, что все будет зависеть от результатов следствия.

С учетом эпидемиологической обстановки в стране, полицейские призвали собравшихся к соблюдению социальной дистанции, однако, видя, что увещевания оказываются безрезультатными, начались задержания участников акции.

По данным корреспондентов местных СМИ, в течение нескольких часов людей забирали на полицейских спецмашинах, а депутаты от ППА заявляли о непропорциональном и грубом применении силы.

Данные события вызвали отклик офиса омбудсмена Армана Татояна. Он сообщил, что отправил сотрудников в отделения полиции для обеспечения защиты прав задержанных.

Параллельно с заявлениями о поддержке партии Царукяна выступили представители различных политических сил. Так, за него в частности заступились "Родина" экс-главы СНБ Артура Ванецяна, АРФ "Дашнакцутюн", отдельные представители Республиканской партии, новоявленных партий, таких как "Национальная повестка", "Одна Армения" и т.д.

Все то время, что Царукян провел в здании СНБ, власти хранили молчание. Периодически записи в соцсетях появлялись посты отдельных представителей кабмина либо правящей фракции, распространяя копию документа, где были зафиксированы данные о том, кому и сколько денег было выделено в Гегаркуникской области во время предвыборной кампании трехлетней давности.

Вечером ситуацию прокомментировал глава аппарата премьера Эдуард Агаджанян. По его словам, уголовные дела никак не связаны с заявлением Царукяна о необходимости смены правительства. "Депутаты ППА продолжают утверждать, будто действия правоохранителей обусловлены "соответствующим" заявлением Г. Царукяна. На самом же деле это заявление напрямую связано с завершением уголовного расследования. Перед законом все равны и отныне это необратимо", - говорится в сообщении, которое Агаджанян опубликовал в Facebook.

В это же время возникли слухи о том, что Царукян якобы заявил о готовности отказаться от требований отставки правительства и сотрудничать с командой Пашиняна, при условии прекращения всех уголовных дел.

Вице-спикер парламента, член правящего блока Ален Симонян завил, что руководство страны никогда не обуславливали и не будут обуславливать политические процессы уголовными делами, передает Sputnik Армения.