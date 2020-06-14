Грузия простит Украине назначение Саакашвили?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на спад напряжения в отношениях с Грузией из-за ситуации с назначением экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост главы исполнительного комитета национального совета реформ.

По его словам, из-за специфики отдельной страны некоторые кризисы могут "просто создаваться". В то же время глава украинского дипведомства подчеркнул, что двусторонние отношения не способно разрушить ничто.

"Политическое напряжение спадет, все это забудется, и мы будем дальше прекрасно развивать наши взаимоотношения", - приводит слова Кулебы "Укринформ".

Ранее сообщалось, что в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.