Медики назвали "рассадники" коронавируса

Самую большую опасность с точки зрения угрозы распространения коронавируса нового типа представляют места скопления людей. Это офисы, кинотеатры, религиозные учреждения и театры, говорится в исследовании американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Уточняется, что риск заразиться вирусом, "подцепив" его с поверхности или на свежем воздухе, исследователи оценивают как крайне низкий.

Кроме того, ученые отмечают, что для заражения необходимо попадание в организм тысячи вирусных частиц, в то время как при дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре – 200, а когда переносчик кашляет или чихает – 200 млн.

В связи с этим специалистами был сделан вывод, что самый высокий риск заражения присутствует на спортивных аренах или концертах, в кинотеатре, на работе и в школе, заведениях общепита и других закрытых помещениях с большими скоплениями людей, передает РИА Новости.