Мераб "Машина" не оставил шансов сопернику на турнире UFC

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили "Машина" стал победителем турнира UFC ON ESPN 10, состоявшемся в Лас-Вегасе (США).

В предварительном карде соревнований он взял верх над американцем Густаво Лопесом.

После трех полных раундов противостояния судьи единогласным решением присудили победу грузинскому спортсмену (30-25, 30-26, 30-26).

Sputnik Грузия передает, что Двалишвили превзошел своего соперника по всем показателям – 110 точных ударов против 49 и 13 проведенных тэйкдаунов.

Отмечается, что для Двалишвили эта победа стала четвертой подряд в ведущем промоушене мира.