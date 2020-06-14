В Израиле появится город Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что в стране начались работы по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах", - сказал он.

Также стало известно, что израильское правительство одобрило первоначальный бюджет для создания поселения.

Следующим шагом на пути к созданию поселения будет продажа земли под строительство, сообщает РБК со ссылкой на The Jerusalem Post.