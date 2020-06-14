Теплиц в 2020 году на Ставрополье станет на четверть больше

Аграрии Ставрополья намерены в 2020 году на четверть увеличить площадь тепличных комплексов, об этом рассказали в краевом управлении по информационной политике.

"В настоящее время площадь защищенного грунта в крае составляет более 237 га. В прошлом году в регионе введено в строй более 39 га тепличных комплексов, в нынешнем намечено прибавить 59 га", - цитирует сообщение ТАСС.

Специалисты краевого Минсельхоза ожидают, что такие меры позволят дополнительно нарастить производство овощей закрытого грунта в регионе более чем на 32 тыс т.

В правительстве края подчеркнули, что развитие тепличных комплексов представляет собой одно из приоритетных направлений. С начала текущего года производство овощей защищенного грунта в регионе достигло 32 тыс т, это на 11% превышает показатель прошлого года.

Первый зампред краевого правительства Николай Великдань пояснил, что сейчас Ставрополье уверенно занимает четвертое место в стране по производству овощей закрытого грунта. "Губернатор Владимир Владимиров обозначил перед агропромышленным комплексом Ставрополья задачу увеличить до 2024 года производство тепличных овощей в 1,5 раза и занять не менее трети рынка производства тепличных томатов. Это позволит Ставрополью значительно повысить конкурентоспособность", - указал политик.