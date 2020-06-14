Новое общежитие повысит привлекательность Чеченского госуниверситета

Новое общежитие на 800 человек построят в следующему году на территории кампуса Чеченского государственного университета, - рассказал первый проректор вуза Заур Киндаров.

"В увеличении количества иностранных студентов в нашем вузе мы были ограничены отсутствием возможности их разместить", - цитирует его ТАСС.

Таким образом, введение в эксплуатацию нового здания позволит повысить привлекательность ЧГУ для иностранцев.

По словам Киндарова, на данный момент в университете обучаются около 200 студентов из 32 стран мира. "Наш регион привлекателен для родителей студентов тем, что здесь спокойно, нет многих вещей, что могло бы отвлекать от учебы. Кроме того, у нас очень достойные условия проживания", - пояснил первый проректор.