Эльбрусиаду к 75-летию Победы планируют провести в августе

Массовое восхождение на Эльбрус, посвященное 75-летию Великой Победы, состоится в августе, рассказал президент Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Слотюк.

Изначально мероприятие, в котором ежегодно участвуют сотни альпинистов, должно было пройти в июне, но было отменено из-за пандемии.

"Массовое восхождение на Эльбрус, так называемая Эльбрусиада, должна была состояться в июне, потом перенесли на июль, сейчас, предварительно, на август. В связи с 75-летием Победы мы надеялись на массовое участие альпинистов", - приводит слова Слотюка ТАСС.

Президент федерации добавил, что в августе ФАР также собирается провести чемпионат России по скайраннингу в дисциплине "Вертикальный километр" (забег на гору с набором высоты 1 тыс м) в районе Безенги (Кабардино-Балкарская Республика). Кроме того, на вторую половину лета и осень отложены все чемпионаты по классическому альпинизму.