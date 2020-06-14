Власти Гурии озвучили прогноз по урожаю голубики

До 250 т голубики предполагается собрать в 2020 году в регионе Гурия (Западная Грузия), - рассказал губернатор края Зураб Насарая.

Он напомнил, что голубика на территории Гурия занимает площадь 225 га.

"Процесс возделывания садов в регионе проходит интенсивно. Сады закладываются как крупные, коммерческого назначения, так и малые, в малых фермерских хозяйствах, в основном, в рамках государственных программ, которые осуществляются непосредственно для помощи фермерам", - цитирует губернатора "Новости-Грузия".

Насарая выразил мнение, что на сегодняшний день Гурия занимает лидирующие позиции с точки зрения производства ягод в Грузии. Он добавил, что на нескольких десятках гектаров высажена и такая полезная ягода, как черника.