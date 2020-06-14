Египет открывает авиасообщение

Начиная с 1 июля Египтом будет в полном объеме восстановлено авиасообщение, заявил на пресс-конференции в Каире министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.

"Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнется с 1 июля", - сказал он, уточнив, что данное решение касается не только курортных зон, но также Каира и аэропорта Бург эль-Араб под Александрией.

Ранее сообщалось, что 11 июня египетское правительство объявило об открытии с 1 июля авиасообщения с провинциями, в наименьшей степени затронутыми новым коронавирусом.