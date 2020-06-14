ЛУЧШЕДОМА » Новости

Саудовская Аравия побила рекорд по суточным заражениям COVID-19

Саудовская Аравия побила рекорд по суточным заражениям COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа на территории Саудовской Аравии впервые превысило 4 тыс за сутки. Об этом информирует министерство здравоохранения королевства.

Сообщается, что за последние сутки в королевстве были выявлены 4233 новых зараженных. Это = рекорд.

Всего в Саудовской Аравии зафиксирован 127 541 случай заражения COVID-19, выздоровели 84 720 человек, скончались 972, напоминает РИА Новости.

1645 просмотров




Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!