Саудовская Аравия побила рекорд по суточным заражениям COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа на территории Саудовской Аравии впервые превысило 4 тыс за сутки. Об этом информирует министерство здравоохранения королевства.

Сообщается, что за последние сутки в королевстве были выявлены 4233 новых зараженных. Это = рекорд.

Всего в Саудовской Аравии зафиксирован 127 541 случай заражения COVID-19, выздоровели 84 720 человек, скончались 972, напоминает РИА Новости.