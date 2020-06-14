Путин сообщил о том, как в пандемию раскрылось величие России

Президент России Владимир Путин раскрыл секрет силы России на примере ситуации, сложившейся в Дагестане во время пандемии.

"Вся страна встала им на помощь. И армия поехала, и МЧС, врачи со всей страны, из Москвы туда поехали. Разве это плохо? Наоборот! В этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это", - сказал резидент во время интервью на телеканале "Россия".