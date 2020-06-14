Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение находящегося в реанимации Бахрама Багирзаде
Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Бахрам Багирзаде был помещен в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжелое. Ранее у него был диагностирован коронавирус нового типа.
Об этом сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.
"Мы желаем терпения семье и поклонникам актера, а ему самому – здоровья и победы в этой трудной борьбе", - сказал врач.
По его словам, компьютерная томография показала серьезные негативные изменения. "Свыше 90% его легких поражены. Больной был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем, после консилиума, к аппарату ЭКМО", - цитирует собеседника Qafqazinfo.
Уточняется, что в настоящее время состояние больного стабилизировалось, но остается критически тяжелым.
Лечение Бахрама Багирзаде находится на контроле первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Вестник Кавказа
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