Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение находящегося в реанимации Бахрама Багирзаде

Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Бахрам Багирзаде был помещен в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжелое. Ранее у него был диагностирован коронавирус нового типа.

Об этом сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

"Мы желаем терпения семье и поклонникам актера, а ему самому – здоровья и победы в этой трудной борьбе", - сказал врач.

По его словам, компьютерная томография показала серьезные негативные изменения. "Свыше 90% его легких поражены. Больной был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем, после консилиума, к аппарату ЭКМО", - цитирует собеседника Qafqazinfo.

Уточняется, что в настоящее время состояние больного стабилизировалось, но остается критически тяжелым.

Лечение Бахрама Багирзаде находится на контроле первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.