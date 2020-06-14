В Турции при землетрясении пострадали три человека

В турецкой провинции Бингель на востоке страны в результате землетрясения по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"По данным, которые мы получили от администрации губернатора провинции Бингель, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Карлыова. Рухнула наблюдательная башня жандармерии, один ее сотрудник находится под обломками, двое получили легкие ранения", - уточнил он.

Сойлу подчеркнул, что правоохранительные органы продолжают поиск пострадавших, передает РИА Новости.