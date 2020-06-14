Из Ростова в Ереван вылетели 123 гражданина Армении

Из ростовского аэропорта Платов вылетел самолет авиакомпании Armenia со 123 пассажирами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного хаба.

"Рейс на Ереван вылетел в 17:20", - сказали в пресс-службе. Представитель аэропорта отметил, что на рейс зарегистрировались 123 гражданина Армении.

Самолет прибыл в Ростов-на-Дону для вывоза на родину граждан Армении, которые из-за пандемии коронавируса остались в России, передает ТАСС.