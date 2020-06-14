Гагика Царукяна подозревают в незаконном приобретении земли

Главу оппозиционной армянской партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна обвинили в незаконном приобретении земельных участков. Об этом сообщили в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

Уточняется, что СНБ возбудила уголовное дело по факту незаконного приобретения земельных участков в селе Ариндж Котайкской области. "Группа лиц по предварительному сговору организовала процесс передачи 7,5 га земли сельскохозяйственного назначения компании "Фирма Нью". На этой территории началась незаконная застройка, после чего земля была передана в распоряжение компании без уведомления об этом Котайкского отделения кадастра. Таким образом, земля использовалась не по назначению", - сообщили в СНБ.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается в размере 342 млн драмов (около $685).

В данный момент Гагик Царукян находится на допросе в СНБ, а его сторонники проводят демонстрацию протеста у здания службы. Множество демонстрантов доставлены в полицейские участки, передает news.am.