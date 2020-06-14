Врачи рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса

Коронавирус повышает риск развития диабета у пациентов. К такому выводу пришла группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

В ходе исследования специалисты выяснили, что наличие диабета усугубляет течение COVID-19 у пациентов. Согласно статистике, от 20 до 30% умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом.

В свою очередь, коронавирусная инфекция способствует развитию диабета у пациентов, которые не болели им до заражения. В некоторых случаях это влекло за собой серьезные эндокринные изменения.

Ученые установили, что протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.

При этом пока ученые не могут выяснить, откатываются ли изменения метаболизма глюкозы после выздоровления пациента от коронавируса. Также остается открытым вопрос о том, является ли развивающийся у пациентов с COVID-19 диабет болезнью нового вида или же принадлежит двум ранее известным типам. В рамках поиска ответов на эти вопросы специалисты создали глобальный реестр пациентов с диабетом, связанным с коронавирусной инфекцией СOVIDiab Registry, пишет РИА Новости.