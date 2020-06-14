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Поток беженцев в ЕС усилился в мае

Поток беженцев в ЕС усилился в мае

В мае резко усилился поток беженцев в Евросоюз. В прошлом месяце Европейская погранслужба Frontex зафиксировала почти 4300 случаев несанкционированного перехода границ ЕС на главных миграционных маршрутах - почти втрое больше, чем в апреле, сообщили СМИ со ссылкой на статистику погранслужбы.

Отмечается, что в апреле приток беженцев в ЕС рекордно снизился из-за пандемии коронавируса. В целом, Frontex зарегистрировал за период с января по май 31 600 нелегальных пограничных переходов – на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года/

Самым популярным маршрутом для мигрантов оставался путь через Турцию и Грецию, то есть через восточную часть Средиземного моря. Здесь Frontex зафиксировала в мае 1250 случаев незаконного пересечения границы ЕС – в 8 раз больше, чем в апреле, а за период с января по май - 12 700 случаев - на 28% меньше в годовом исчислении. Большинство беженцев прибывало по этому маршруту из Афганистана, передает news.am.

 

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