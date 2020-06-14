На юге Москвы перевернулся автомобиль

На юге Москвы столкнулись два легковых автомобиля, один их них перевернулся на газон. Об этом сообщил источник в столичных правоохранительных органах.

"На пересечении Россошанской улицы с Варшавским шоссе произошло столкновение легковых автомашин Honda и Mitsubishi Lancer, один из автомобилей перевернулся на газон", - пояснил он.

Факт ДТП подтвердили и в МВД Москвы, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.